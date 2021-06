Capo d’Orlando – I sindacati in piazza per la proroga del blocco dei licenziamenti

I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno organizzato per oggi, 26 giugno 2021, manifestazioni ed iniziative in tutta Italia per “fermare i licenziamenti”, come affermato unitariamente da Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL.

In piazza i sindacati confederali porteranno tutte le proposte rivolte al governo italiano per una “ripartenza” fondata sul lavoro giusto, sicuro ed esigibile, sulla coesione, sulla giustizia sociale per l’italia del domani.

Tra i temi fondamentali:

la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre 2021 e la cassa integrazione covid gratuita per tutti i settori;

definizione di un sistema di protezione universale per tutte le tipologie di lavoro (cosiddetti ammortizzatori sociali);

governance partecipata al piano di rinascita e ripresa al fine di concorrere a tutelare il lavoro e creare una nuova, buona e qualificata occupazione tesa anche a superare i divari territoriali partendo dal mezzogiorno;

tutela dei redditi da pensione con particolare riferimento alle pensioni di invalidita’;

scuola, fisco, occupazione per donne e giovani, rinnovi contrattuali , salute e sicurezza

Anche a Capo d’Orlando la CGIL insieme ai confederali, nel pomeriggio tra le 18.00 e le 20.00, terrà un flash mob con un’installazione in Piazza Matteotti che vuole rappresentare tutti i lavori ed il tentativo già in atto di gettare all’ammasso il lavoro e i diritti ad esso collegati, ricordando il sindacalista travolto ed ucciso da un camionista mentre esercitava il proprio diritto di sciopero ed i l duro attacco che confindustra nazionale sta sferrando sul tema del lavoro e dei diritti connessi.

L’invito è esteso a tutti, cittadini, uomini e donne, giovani, associazioni a partecipare e a sostenere questa importante mobilitazione nazionale e locale a difesa dei diritti conquistati e per un nuova carta dei diritti universali del lavoro.