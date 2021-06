Seconde dosi in camper nei piccoli comuni messinesi. Crema di pistacchio in regalo con il vaccino

Continua il percorso dell’autoemoteca voluta dal commissario per l’Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze e dall’Asp per le vaccinazioni nei comuni con meno di 1000 abitanti della provincia di Messina. Proseguono oggi le somministrazioni delle seconde dosi oggi da Roccafiorita, il comune più piccolo del Sud Italia.

Il primo “camper anti-covid” ha già raggiunto e vaccinato già migliaia di persone durante l’iniziativa “Vaccini a km zero”, rendendo covid free numerosi borghi montani e non, che non contano più di mille anime.

Oggi presente anche la Coldiretti che – come già fatto ad Alcara Li Fusi, dove ha donato una bottiglia di olio – regalerà ai vaccinati una crema di pistacchio dei Nebrodi per testimoniare la vicinanza dell’associazione alla campagna vaccinale e sottolineare l’importanza della prevenzione per la propria salute sia con i vaccini, che con prodotti sani del territorio, anche questi a chilometro zero.

“Seguendo quanto disposto dalla Regione – ha detto il commissario per l’emergenza Covid 19 Alberto Firenze – abbiamo organizzato questa campagna vaccinale a chilometro zero, dove a bordo di una frigoemoteca abbiamo raggiunto tutti i piccoli comuni per inoculare i vaccini ai cittadini over 18 anni e renderli covid free in 15 giorni. Siamo tornati a Roccafiorita, un borgo che ha solo 186 residenti e dove i cittadini hanno aderito con soddisfazione alla vaccinazione. Questa è una delle modalità sperimentali che abbiamo testato con successo sul territorio per poter procedere celermente con la campagna vaccinale”.

Presenti oggi all’iniziativa il sindaco di Roccafiorita Carmelo Concetto Orlando,

Il presidente provinciale Coldiretti Messina Giuseppe Piccolo e il vice direttore Coldiretti Messina Carmelo Tarantino.

Quest’ultimo ha sottolineato: “Siamo felici di essere presenti come Coldiretti nei piccoli comuni, ‘gioielli’ del territorio che custodiscono tradizioni, cultura e bellezze naturali e che,grazie alla campagna vaccinale potranno diventare al più presto covid free”.