Naso – “Minori in primo piano”: colonia estiva gratuita per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

Si chiama “Minori in primo piano”, il progetto estivo del comune di Naso rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Attività ludico-ricreative che impegneranno i giovani, ormai liberi da impegni scolastici, fino al 6 agosto.

«Un servizio riservato alle famiglie residenti nel nostro comune – ha spiegato il sindaco Gaetano Nanì – che contribuirà, nel rispetto di tutte le vigenti normative, a far trascorrere un’estate serena e spensierata a ragazzi e genitori. Ovviamente tutto sarà a carico dell’Ente che oltre a mettere a disposizione alcuni locali dell’Istituto Scolastico “F. Portale” di piazza Roma, si occuperà del trasporto e del personale qualificato che giornalmente sarà impegnato nel progetto».

Minori in primo piano prenderà il via lunedì 5 luglio e si svolgerà ogni settimana dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00, per concludersi venerdì 6 agosto 2021.

L’assessore alla pubblica istruzione Sara Rifici ha organizzato nei minimi dettagli il progetto: «una colonia estiva che dal 2015 ha avuto adesioni e consensi sempre crescenti. Ai nostri ospiti, proponiamo piscina, presso la struttura turistica “La mia Valle”, il mare nella zona attrezzata di Ponte Naso e tante altre attività ludico ricreative. Sarà un mese di puro divertimento, ma anche e soprattutto un’occasione per ampliare i propri orizzonti, per fare nuove amicizie: un aiuto concreto alla crescita dei nostri ragazzi».

L’istanza dovrà essere presentata, da chi esercita la patria potestà, al Comune di Naso entro il l’1 luglio 2021.