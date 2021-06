Milazzo: installato presso la Marina del Nettuno il trentunesimo “Seabin”, il cestino cattura rifiuti 

Ha fatto tappa a Milazzo “Un mare di idee per le nostre acque” la campagna di Coop in partnership con Life Gate che per il 2021 ha l’obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin – che si aggiungono ai 12 del 2020 – posizionati nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche.