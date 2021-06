Milazzo – Arriva la campagna per l’ambiente di Coop: installato Seabin, “la pattumiera del mare”

Fa tappa a Milazzo “Un mare di idee per le nostre acque” la campagna di Coop in partnership con LifeGate che per il 2021 ha l’obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin – che si aggiungono ai 12 del 2020 – posizionati nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche.

Il vero protagonista della campagna è il Seabin, un cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia.

Con la campagna di Coop arrivata a Milazzo, è stato inaugurato oggi il trentunesimo Seabin di questa iniziativa, installato presso la Marina del Nettuno.

“Una città sede dell’Area marina protetta non può non guardare con grande soddisfazione all’attivazione di questo progetto – dichiara Pippo Midili, sindaco di Milazzo – una apparecchiatura che punta migliorare la qualità delle acque del golfo, andando a rimuovere i rifiuti galleggianti, in particolare i derivati degli idrocarburi come plastiche, microplastiche, microfibre, ma anche i mozziconi di sigaretta. Si tratta di un’azione concreta che contribuisce alla tutela di una delle eccellenze del nostro territorio: il patrimonio naturalistico marino oggi più che mai salvaguardato proprio grazie alla Riserva marina”.

“La protezione e la tutela del mare è prioritaria, a maggior ragione nello specchio d’acqua di fronte il Comune di Milazzo. In questi anni – spiega la Sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia – è stata realizzata l’Area marina protetta ed è cresciuta sempre più l’attenzione per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue nel territorio. Con l’installazione del dispositivo Seabin – aggiunge la senatrice – si va ad aggiungere un altro importante tassello nella salvaguardia del sistema marino milazzese, per combattere l’inquinamento dalla plastica e dalle microplastiche”.