Paternò, usava profumatori per nascondere l’odore della marijuana. Arrestato 35enne e sequestrati 4,5 kg di droga

Aveva piazzato dei profumatori all’aroma di fragola all’interno della scatola nella quale nascondeva 4,5 kg di marijuana, per disorientare il fiuto di eventuali cani antidroga. Ma non è servito. E’ stato, infatti, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, un 35enne del posto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività info-investigativa finalizzata al contrasto dei reati in materia di droga, posta in essere dai militari paternesi, ha consentito di attenzionare l’’uomo che i preliminari accertamenti descrivevano come attivissimo pusher. Per riscontrare tali ipotesi investigativa è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, alla quale lo stesso non si è opposto. I militari dell’Arma, però, hanno prima trovato in bagno quattro involucri contenenti una ventina di grammi di marijuana e poi, estendendo la perquisizione anche al livello sottostante dell’abitazione, hanno trovato nel sottoscala uno scatolo di cartone con 15 buste trasparenti contenenti, complessivamente, 4,5 chilogrammi di marijuana. All’interno della scatola, il 35enne aveva posizionato dei profumatori, con l’intento di disorientare il fiuto dei cani antidroga, in caso di controlli.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.