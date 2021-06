Militello Rosmarino, 200 dosi di vaccino somministrate con l’iniziativa “vaccini a km 0”

Grande risposta della cittadinanza per la giornata dedicata alle “vaccinazioni anticovid-19 a km 0” che si è svolta oggi a Militello Rosmarino.

Sono state, infatti, somministrate circa 200 dosi di farmaco anti-coronavirus tra Pfizer e Moderna. Un’ottima percentuale se si considera che sono circa 1.200 le persone residenti nel piccolo centro nebroideo.

La giornata vaccinale si è svolta per iniziativa dell’amministrazione comunale e del vicesindaco Antonino Tomasi, in collaborazione con l’Asp di S.Agata Militello ed i volontari di protezione civile della locale sezione del Nois, che stasera hanno pubblicato una nota di ringraziamento nei confronti dei “medici di base, gli infermieri Calogero Mustica e Mariarosa Ballì, l’ingegnere Riccardo Catania, il Vicesindaco Antonino Tomasi e l’Assessore Teresa Lanza per il supporto, l’aiuto e la collaborazione, il sindaco Salvatore Riotta, i vigili urbani, i volontari NOIS presenti e tutte le persone che si sono vaccinate che con senso di responsabilità e civiltà hanno rispettato tutte le norme anti COVID.”