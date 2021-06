L’Orlandina Basket accelera per il nuovo allenatore, il prescelto è Marco Cardani

L’Orlandina Basket ha scelto. Marco Cardani, enfant prodige della pallacanestro italiana, dovrebbe essere il nuovo allenatore del club siciliano.

Manca solo l’ufficialità, ma nelle prossime ore è previsto un incontro tra l’entourage di Cardani e il presidente Enzo Sindoni, per definire gli ultimi dettagli della futura collaborazione. Sembra ormai quasi certo che sarà lui a sostituire coach Marco Sodini sulla panchina biancoazzurra.

Cardani, classe 1989, ha iniziato ad allenare fin da giovanissimo nelle giovanili dell’Olimpia Milano, per poi passare alle Junior Casale Monferrato nel 2015/16, dove è stato assistente di coach Marco Ramondino, in Serie A2.

Poi il passaggio alla Pallacanestro Bernareggio in Serie C, in cui inizia la sua esperienza da capo allenatore. I lombardi conquistano subito la promozione in Serie B, dove nelle ultime stagioni sotto la guida di Cardani ottengono risultati importanti, tra cui la Supercoppa LNP 2020 Centenario di Serie B.

Adesso il giovane coach sembra pronto per il grande salto e per l’approdo in Sicilia.