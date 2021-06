Covid – Calo dei contagi in Sicilia: 119 quelli di oggi, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Si registra un calo oggi, 24 giugno, nel numero dei nuovi contagi del giorno in Sicilia: sono 119 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.094 tamponi molecolari processati (ieri i casi del giorno erano 158, ma con oltre mille tamponi in meno).

La Sicilia scivola dal primo al secondo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi (dietro alla Lombardia), ma i numeri non destano preoccupazioni. Scende al 2,3% il tasso di positività (ieri 3,9%), mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende allo 0,7%.

I guariti del giorno sono 268, con gli attuali positivi che scendono di 155 unità: adesso sono 4.753 i contagiati in Sicilia.

Stabile il numero delle vittime: sono 6 nelle ultime 24 ore, mentre le migliori notizie arrivano ancora sul fronte ricoveri: sono ben 19 in meno, rispetto a ieri, gli ospedalizzati. 212 adesso, di cui 27 in terapia intensiva (due in più di ieri, con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

Tra le province, a registrare più contagi è Catania, con 42 nuovi casi. Poi Palermo con 17, 13 a Messina ed Enna, 9 a Caltanissetta, 8 a Trapani e 5 a Siracusa e Ragusa.

In Italia:

Nel resto d’Italia si registra un lieve calo nel numero giornaliero dei nuovi casi: sono 927 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 951. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 30.