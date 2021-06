Tusa, da venerdì 25 giugno partono le aree pedonali estive

Riproposta a Tusa una misura finalizzata ad elevare la qualità del soggiorno e destinata ad essere implementata, al termine di lavori o procedimenti in corso che consentiranno l’utilizzazione di ulteriori aree di parcheggio.

La chiusura al traffico veicolare di parte del centro storico del borgo marinaro di Castel di Tusa, inizierà venerdì 25 giugno e si protrarrà sino a domenica 29 agosto. In particolare, Piazza Medici sarà interdetta al transito e alla sosta dalle ore 19.00 alle ore 02.00, mentre sulla seconda parte di via Cesare Battisti, dall’Hotel Atelier sul Mare sino alla spiaggia delle “Lampare”, i divieti di sosta e transito saranno permanenti. In tale secondo tratto sarà consentita la sosta, per carico e scarico merci, a beneficio di residenti, titolari di esercizi commerciali e fornitori di generi alimentari, dalle ore 06.00 alle ore 10.00.

Esentati dalle nuove limitazioni, oltre ai veicoli delle forze dell’ordine, della Guardia Costiera e della protezione civile, anche quelli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e quelli che usufruiscono del diritto ai c.d. “posteggi rosa”, muniti di apposita certificazione sanitaria o di pass rilasciato dal comando di Polizia Municipale. Queste categorie di veicoli, potranno parcheggiare negli appositi stalli ad essi dedicati.

Sarà, altresì, consentito il transito ai veicoli di proprietà di residenti o domiciliati, per esclusivo accesso ai garage.

Gli aventi diritto alle predette deroghe, oltre all’apposizione del relativo contrassegno, potranno ritirare il pass, che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, dietro apposita richiesta, nei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

A Tusa centro, l’area pedonale urbana in via Roma partirà da venerdì 2 luglio e si protrarrà, anch’essa, sino a domenica 29 agosto. Il tratto compreso tra la via Matteotti e la via Antoci sarà interdetto al traffico dalle ore 19.00 alle ore 02.00, mentre quello tra la via Antoci e la stazione di servizio Q8 sarà pedonale a partire dalle ore 20.00. In tale secondo tratto, sarà sempre consentita la sosta ai veicoli dei residenti, appositamente autorizzati, mediante rilascio del relativo pass.

“Anche quest’anno abbiamo voluto istituire le Aree Pedonali estive a beneficio, soprattutto, delle famigli e dei bambini, che potranno così muoversi liberamente e godersi la bella stagione in tutta tranquillità.” Ha dichiarato il sindaco Luigi Miceli”Come Amministrazione Comunale ringraziamo il nostro Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri della Stazione di Tusa e della Compagnia di Mistretta e la Guardia Costiera che, come sempre, presteranno la loro fattiva collaborazione, assolutamente necessaria per il rispetto delle indicate prescrizioni, contenute nelle ordinanze rese dal Responsabile dell’Area di Vigilanza. Confidiamo, inoltre, nel senso civico di residenti, turisti e avventori, ai quali chiediamo il rispetto delle regole a beneficio di tutti. Auspichiamo, ancora, che i cestini presenti sulle aree pedonali e su tutto il territorio comunale, vengano utilizzati nel pieno rispetto dell’ambiente, che costituisce la nostra principale fonte di vita e di sviluppo”.