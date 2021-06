Torrenova, in dirittura d’arrivo i lavori della litoranea e di Piazza Mare

Manca veramente poco e la piccola cittadina di Torrenova potrà vedere ultimate due importanti opere, che cambieranno per sempre il volto della cittadina guidata da Salvatore Castrovinci e del suo quartiere che si affaccia sul mare, destinato a confermarsi il cuore della vita sociale e culturale della città. Sono in dirittura di arrivo i lavori di realizzazione del lungomare. La consegna dell’infrastruttura è prevista per il prossimo mese di settembre, ma le attività procedono spedite e l’opera potrebbe essere ultimata anticipatamente, forse tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto. Un traguardo atteso da tempo per una delle opere più importanti sinora realizzate nel comune.

Nel frattempo si sta rifacendo il look anche piazza Mare, in linea con lo stile architettonico, le linee ed i materiali utilizzati per realizzare il lungomare. I lavori di riqualificazione della grande piazza sono in fase di completamento ed anche per quest’opera la consegna è prevista per il prossimo mese di settembre. E’ stata anche rimossa la fila di palme che dividevano in due la grande piazza – riposizionate nei pressi del campo sportivo – restituendo così allo spazio, sede di tanti eventi delle rinomate estati torrenovesi, la più ampia fruibilità.