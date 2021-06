Covid-19 – I nuovi casi in Sicilia sono 158. Solo 1 in provincia di Messina

Ancora un leggero aumento nel numero dei casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 158 i nuovi contagiati del 23 giugno, a fronte di 4.071 tamponi molecolari processati (ieri, con oltre 1.500 tamponi in più, erano stati riscontrati 133 casi).

La Sicilia rimane ancora al primo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, ma i numeri non destano comunque preoccupazioni. Sale al 3,9% il tasso di positività (ieri 2,3%), mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende all’1.3%.

I guariti del giorno sono 453, con gli attuali positivi che scendono di ben 301 unità: adesso sono 4.908 i contagiati in Sicilia.

In lieve calo il numero delle vittime: sono 6 (ieri 7), mentre le migliori notizie arrivano ancora sul fronte ricoveri: sono ben 20 in meno, rispetto a ieri, gli ospedalizzati. 231 adesso, di cui 25 in terapia intensiva (stesso numero di ieri, con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province, la provincia di Messina è ultima con 1 solo nuovo caso. In testa c’è Agrigento con 34, poi Enna con 27, Catania con 23 e Palermo e Caltanissetta con 21. A seguire Siracusa e Ragusa fanno registrare 13 contagi, mentre Trapani ne conta 5.

In Italia:

In aumento il numero giornaliero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 951 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 835. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.