Capo d’Orlando – Scontro tra auto e moto sulla Trazzera Marina, ferito il centauro

Un incidente stradale che ha visti coinvolti una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata, si è verificato intorno alle 17.00 sulla Trazzera Marina a Capo d’Orlando.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello dai sanitari del 118, giunti sul posto.

Qualche piccola escoriazione invece per l’automobilista, che è stato prontamente medicato. Sul posto per i rilievi e per far decorrere il traffico gli uomini della Polizia Municipale di Capo d’Orlando.