Reitano, domenica 27 giugno pulizia delle spiaggia di Villa Margi. L’iniziativa dei volontari di “Visit S. Stefano”

Torna anche per il 2021 l’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, organizzata dall’associazione Visit Santo Stefano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Domenica 27 giugno 2021, sarà la spiaggia di Villa Margi nel comune di Reitano, ad essere ripulita dai rifiuti con il contributo dei volontari che vorranno aderire.

L’evento, voluto dal vicepresidente dell’Associazione Vincenzo Consentino, é all’insegna del rispetto e della cura dell’ambiente. L’organizzatore ha lanciato il suo appello via social a ragazzi, adulti e bambini ad unirsi ai volontari di Visit S.Stefano, per un appuntamento dal grande valore civico. “Invito tutta la cittadinanza reitanese a partecipare a questa bella iniziativa, a riunirsi insieme a noi e all’amministrazione comunale giorno 27 per dare concretezza al rispetto dell’ambiente. commenta il Vicepresidente dell’associazione VISIT Santo Stefano Vincenzo Consentino. “Soprattutto volevo ringraziare il vicesindaco Cupane e tutta l’amministrazione comunale per avermi dato spazio per questa iniziativa, spero che si ripeta ogni anno. Più siamo e più forti saremo”.

I volontari già dalle ore 8:45 saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti accumulati in spiaggia. La giornata vedrà anche un breve momento di dibattito sulla problematica della raccolta differenziata.

“Da cittadina e da amministratore invito tutti, proprio tutti a rispettare l’ambiente” ha detto il Vicesindaco di Reitano Tecla Cupane.