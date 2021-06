S. Agata Militello, approvata esenzione totale per l’occupazione di suolo pubblico

Con atto deliberativo approvato la settimana scorsa, la giunta comunale presieduta dal sindaco Bruno Mancuso ha approvato la proposta di esenzione totale per le occupazioni di suolo pubblico per le attività colpite dall’emergenza Covid.

In particolare, ad essere interessate dal provvedimento sono le attività della settore della ristorazione, i bar e quelli di somministrazione di alimenti e bevande in genere che hanno subìto limitazioni a causa della pandemia e delle restrizioni ad essa legate.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione a seguito del decreto governativo cosiddetto “sostegni”, va in deroga al regolamento comunale sulle tariffe per l’occupazione del suolo del suolo pubblico ed introduce, inoltre, una serie di agevolazioni per ottenere più velocemente le autorizzazioni o i rinnovi delle precedenti. Basterà una semplice richiesta per ottenere la proroga delle autorizzazioni 2020 e l’ampliamento fino al 50 % della superficie già occupata.

“Si tratta di un provvedimento che ricalca quello già adottato nel 2020 – commenta l’assessore al bilancio e tributi Antonio Scurria – e che va incontro, in un momento particolarmente delicato, agli imprenditori dei settori interessati, che possono guardare alla ripartenza delle proprie attività con maggiore serenità”.