Oliveri: edilizia solidale, lavori a costo zero per le casse comunali

E tutto oro che luccica la manutenzione effettuata sul territorio di Oliveri. Con la scusa dell’edilizia solidale, programmata dal promotore e consigliere comunale Giuseppe Triolo, il territorio si ritrova con marciapiedi, aiuole ed altri siti rimessi in sesto, un lavoro a costo zero per le casse comunali.

Da tre anni un risparmio per l’amministrazione di Francesco Iarrera ed un guadagno per il paese. Quest’anno hanno operato la Nico ’99 di Giunta Salvatore, la Leggio impianti srl, la Eurocostruzioni Snc di Triolo Oreste, la ditta individuale d’Amico Antonino, la Pica srl di Alessandro e la Icas di Sofia Giuseppe.