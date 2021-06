Capo d’Orlando – Manifestazione d’interesse per piccole porzioni di terreno o beni comunali: domande entro il 23 luglio

A Capo d’Orlando i privati possono presentare manifestazione d’interesse per l’acquisto o la concessione per uso di piccoli appezzamenti, porzioni di terreno o residuati stradali di proprietà comunale.

La richiesta dei privati deve rispondere a determinati criteri: in particolare, le aree o gli immobili devono essere di modesta dimensione e non rivestire alcuna rilevanza dal punto di vista della pubblica utilità, così come indicato nella delibera di giunta n. 104/2021.

Allo stesso modo, per le aree o gli immobili deve risultare evidente un interesse diretto da parte del richiedente, dimostrato dall’adiacenza ai loro confini di proprietà. La domanda, che dovrà essere presentata utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Capo d’Orlando, sarà sottoposta a verifica tecnica da parte dell’Ufficio Patrimonio.

In ogni caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla cessione delle aree richieste, qualora ritenga che la stessa contrasti con il pubblico interesse o con le vigenti previsioni urbanistiche.

Gli oneri derivati dalla vendita o dalla cessione dei beni, compresi quelli per il rogito e per le eventuali spese di loro frazionamento, saranno esclusivamente a carico dei richiedenti/beneficiari.

Le domande dovranno essere presentate entro il 23 luglio prossimo direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Capo d’Orlando, oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it.