Basket – Agrigento spreca il match point. Mercoledì gara 5 a Chiusi: chi vince va in Serie A2 – VIDEO

Agrigento spreca la possibilità di chiudere la serie suò 3-1 in gara 4 e Chiusi riporta la serie della finale playoff di Serie B in parità: servirà l’ultima e decisiva gara 5 per decretare quale formazione farà il salto di categoria.

Chiusi parte meglio, mentre Agrigento rientra bene dagli spogliatoi, costruisce con pazienza e riscatta i primi due quarti in ombra, riportandosi fino al -6 ad un minuto e mezzo dal termine della gara. Il PalaMoncada ci crede, ma nel finale sono gli ospiti ad averne di più e Chiusi si impone con il punteggio di 57 a 69.

La palla a due più importante della stagione si alzerà mercoledì alle 19, al PalaPania di Chiusi: in 40 minuti, lontano dal calore dei suoi tifosi, Agrigento si giocherà il ritorno in Serie A2.