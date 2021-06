Milazzo – In piazza Nastasi la prima panchina contro il bullismo

Alla presenza del sindaco di Milazzo Pippo Midili e del presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva, è stata inaugurata ieri pomeriggio in piazza Nastasi la prima panchina gialla per dire no al bullismo e al cyberbullismo.

Il progetto, ideato dall’Osservatorio violenza e suicidio di Milazzo è stato sostenuto dal Lions Club cittadino.

“Lo abbiamo immaginato più di sei mesi fa – ha affermato Valentina Sabino, presidente dell’Osservatorio– ma causa del Covid è stato sempre rimandato. La settimana scorsa, con la riapertura di Piazza Nastasi abbiamo visto che su di una panchina è comparsa una scritta offensiva e così abbiamo deciso di accelerare unendo le forze con il club service Lions”.

“Abbiamo voluto cancellare quella scritta comparsa qualche giorno fa – ha aggiunto il presidente del Lions Club Milazzo Salvatore Ravidà – per dare un segnale di presenza e di attenzione a queste problematiche. Sulla targa non a caso abbiamo voluto mettere il numero di emergenza e l’applicazione dove si possono fare delle denunce in tempo reale. Un aiuto in più che è possibile ricevere attraverso il proprio telefonino”.