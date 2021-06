Covid-19 – 183 contagi in Sicilia nel penultimo giorno di zona gialla. In calo i ricoveri

A partire da lunedì la Sicilia sarà in zona bianca, ma intanto oggi, sabato 19 giugno, registra un lieve aumento nel numero dei nuovi casi di Covid-19 del giorno: sono 183 i nuovi contagiati di oggi, a fronte di 4.472 tamponi molecolari processati (ieri, con quasi mille tamponi in meno, erano stati riscontrati 170 casi).

Sono Sicilia e Lombardia, entrambe con 183 casi, le regioni con più contagi oggi. Si attesta sul 4,1% il tasso di positività, in calo rispetto a ieri, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende all’1,3%.

5 le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 3), mentre i guariti del giorno sono 265.

Le notizie migliori arrivano sul fronte ricoveri: sono ben 21 in meno, rispetto a giovedì, gli ospedalizzati. 268 adesso, di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno, con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province in testa c’è Ragusa con 30, poi Trapani con 29. Seguno Catania e Caltanissetta con 27, mentre la provincia di Messina fa registrare 20 nuovi contagi. Poi 19 ad Agrigento, 11 a Palermo ed Enna e 9, infine, a Siracusa.

In Italia:

Stabile il numero giornaliero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 1.197 i nuovi positivi di oggi (ieri 1.147). In calo il numero di vittime in un giorno: 28 nelle ultime 24 ore (35 ieri).