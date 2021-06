Catania, lotta agli scooteristi indisciplinati in piazza Europa. Denunciato un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, coadiuvati dai militari del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno attuato un controllo straordinario del territorio, con particolare riferimento alla zona di Piazza Europa e vie limitrofe, finalizzato al contrasto dell’illegalità in genere e soprattutto al ricorrente malcostume, registrato negli ultimi tempi, che vede orde di ragazzi che, alla guida di scooter e motocicli, incuranti della presenza di famiglie con bambini in tenera età, invadono le aree pedonali di Piazza Europa, scorazzandovi pericolosamente.

Nel corso del servizio sono state identificate 22 persone e controllati 16 veicoli, dei quali 4 sono stati sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo, nonché denunciato un 21enne per false attestazioni o dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sull’identità personale.

Le contestazioni per le infrazioni al C.d.S., per un ammontare di oltre 17 mila euro, sono state elevate ai trasgressori per mancanza, anche reiterata, della copertura assicurativa, guida senza patente, mancato uso del casco, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e, soprattutto, per sosta sul marciapiede.

L’attività svolta, pertanto, vuole rappresentare un’inversione di tendenza per ripristinare le regole di vita sociale e di rispetto per il bene comune.