Capri Leone, la scuola materna vince il premio nazionale “1,10,100 ninne nanne… per dire no ala mafia”

La classe della sezione A della scuola materna statale di Rocca di Capri Leone, che fa parte dell’I.C. di Torrenova, guidato dalla Dirigente Antonina Gaglio, si è classificata al primo posto in Italia per la sezione “scuole dell’infanzia” nel concorso nazionale “1,10,100 ninne nanne, filastrocche, fiabe e giochi per dire no alla mafia”.

Il concorso è stato indetto dall’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano, insieme all’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI) ed il Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù e Lomazzo (CO), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed è dedicato alla memoria di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima di mafia e a sua figlia Denise Cosco.

L’importante riconoscimento è stato consegnato martedì mattina ai bambini della classe sezione A della Scuola Materna Statale di Rocca di Capri Leone ed alle loro maestre Lidia Armeli e Cinzia Galipò, alla presenza del sindaco Filippo Borrello e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Carcione, a cui sono andati gli attestati inviati dall’Associazione Peppino Impastato, la cui commissione ha esaminato gli elaborati provenienti da migliaia di scuole di tutta Italia.

“Un piacere ed un orgoglio per tutta la nostra comunità sapere che il nome del nostro paese sale alla ribalta nazionale per un segnale positivo che le nostre scuole ed i nostri bimbi danno nella educazione alla legalità.” ha commentato il primo cittadino.

Tra le altre scuole classificate, anche le classi terze A, B e D della scuola media dell’Istituto Statale Don Bosco di Troina (EN), che hanno ottenuto il terzo posto nella sezione “scuola secondaria di primo grado”