Dopo la batosta subita in gara 2 a Chiusi, in un match in cui la Fortitudo Agrigento non è mai stata in partita, ieri a Porto Empedocle gara 3 è terminata sul 74-64 per la formazione di coach Catalani, che con una prova di carattere si porta nuovamente avanti nella serie, ora sul 2-1.

Domani alle 18 servirà la migliore Fortitudo Agrigento per sfruttare il match point in gara-4 che vale il ritorno in A2 e coach Catalani lo sa bene.