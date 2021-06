Sospensione del pedaggio autostradale tra Sant’Agata M.llo e Messina, la richiesta del consiglio comunale di Patti

Perchè pagare l’autostrada nel tratto tra Sant’Agata Militello e Messina? Non è opportuno sospendere il pedaggio in attesa che vengano ultimati i lavori, tra restringimenti e rallentamenti? Questo il senso di una mozione presentata dai consiglieri comunali di Patti Giacomo Prinzi e Gianni Di Santo, votata all’unanimità dall’assemblea pattese.

E’ c’è di più. Si impegna l’amministrazione comunale di Patti a trasmettere la mozione ai comuni di Sant’Agata Militello, Capri Leone, Brolo, Falcone, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Rometta, Villafranca e Messina, per assicurare la massima condivisione.

E’ dunque iniziato l’iter ufficiale per chiedere al Consorzio Autostradale Siciliano la sospensione del pedaggio autostradale nel tratto Sant’Agata Militello-Messina per la durata dei cantieri che ne impediscono una normale percorrenza. I due consiglieri comunali Gianni Di Santo del gruppo “Impegno per Patti” e Giacomo Prinzi del gruppo “Anima Pattese” hanno evidenziato come ormai da diversi mesi si siano intensificati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della A/20, specie nel tratto dal casello autostradale di Sant’Agata Militello fino allo svincolo di Villafranca a cui si aggiungono ai lavori di realizzazione dello svincolo Giostra di Messina, che ormai si protraggono da oltre un paio di anni.

Pur se si tratta di interventi apprezzabili per aumentare la sicurezza degli automobilisti, essi determinano restringimenti della carreggiata, oltre che numerose deviazioni, con doppio senso di circolazione; nonostante tutto questo il Consorzio Autostrade Siciliane non ha inteso sospendere il pedaggio autostradale durante l’esecuzione dei lavori.

E’ notorio come il servizio autostradale che dovrebbe garantire per gli utenti la percorrenza in sicurezza degli oltre 100 Km in questione, di fatto negli ultimi mesi risulti sospeso, con inevitabili rallentamenti e code per gli automobilisti; ecco perchè è opportuno sospendere il pagamento del pedaggio autostradale per il periodo occorrente alla ultimazione dei più importanti cantieri.