Volge al termine il progetto “Territorio che nutre”, la presentazione a Sant’Agata Militello il 25 giugno

Con una giornata conclusiva, in programma presso il Castello Gallego di Sant’Agata Militello il prossimo 25 giugno, a partire dalle ore 10.00, il Parco dei Nebrodi organizzerà la presentazione dei risultati finali del progetto F.E.D. “Territorio che nutre”.

L’iniziativa, svolta in partenariato con l’A.S.P. di Messina, in particolare il Servizio S.I.A.N e l’Associazione “Strade dei Sapori dei Nebrodi, ha fornito pur in modalità a distanza, risultati eccellenti con l’introduzione della c.d. “Dieta dei Nebrodi” e pertanto, nella considerazione dell’importante obiettivo raggiunto, e del coinvolgimento degli Istituti scolastici della provincia di Messina, è intenzione del Parco potenziare il servizio.

Previsti gli interventi di Bruno Mancuso, Sindaco di S.Agata Militello, Domenico Barbuzza, Presidente del Parco dei Nebrodi, Bernardo Alagna, Direttore generale dell’A.S.P Messina, Francesca Turiano, responsabile del progetto per l’A.S.P.

Nel corso dell’evento saranno inoltre consegnati gli attestati ai Dirigenti scolastici coinvolti nel progetto, nonché il materiale didattico predisposto dalle dietiste del S.I.A.N. Servizio Igiene Alimenti , Sorveglianza, Prevenzione e Nutrizione.

Ha assicurato la propria presenza alla Giornata Bernardette Grasso, parlamentare regionale: conclusioni affidate all’Assessore alla Salute Ruggero Razza.

Saranno inoltre esposti dal 25 al 30 giugno i lavori realizzati dai giovani studenti che con semi, legumi o semplici pannelli hanno interpretato le nozioni apprese, trasferendo l’educazione alimentare a quella artistica, acquisendo e migliorando le competenze complessive.