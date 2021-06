Sant’Agata di Militello – Approvata la variazione di bilancio. Risorse immediate per interventi sulla spiaggia

Con deliberazione n. 59 del 17 giugno 2021, la Giunta Comunale di Sant’Agata Militello ha approvato la variazione di bilancio, destinando 99 mila euro a vari capitoli del bilancio 2021.

In particolare sono state previste le spese necessarie per la riprofilatura della spiaggia (10.000 euro), per la pulizia e sanificazione della fascia demaniale adiacente l’arenile (35.000 euro), per la disciplina delle docce (4.000 euro) per l’acquisto di cestini porta rifiuti e passerelle per l’accesso al mare (10.000 euro).

Tutti interventi che già nei prossimi giorni saranno affidati ed eseguiti, per consentire immediatamente una migliore fruizione della spiaggia libera ai bagnanti.

Inoltre, sono state destinate risorse per 9.000 euro per la realizzazione di nuovi spazi all’interno dell’asilo nido comunale e della scuola dell’infanzia di contrada Telegrafo.

Incrementate, infine, anche le risorse per i servizi turistici (10.000 euro), con riferimento alle misure anti-Covid, per interventi di protezione civile (5.000 euro) e per la sanificazione degli immobili comunali.