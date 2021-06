Covid-19 – In costante calo contagi e ricoveri in Sicilia: 170 i nuovi casi del giorno

Nel giorno in cui viene annunciato il passaggio della Sicilia in zona bianca a partire da lunedì 21 giugno si registra un calo nel numero dei nuovi casi di Covid-19 del giorno: sono 170 i nuovi contagiati del 18 giugno, a fronte di 3.573 tamponi molecolari processati (ieri, con oltre 1.700 tamponi in più, erano stati riscontrati 228 contagi).

La Sicilia torna al primo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi. Dietro, con 147 contagi, c’è il Lazio. Si attesta sul 4,7% il tasso di positività, in aumento rispetto a ieri, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende all’1,2%.

Dopo la giornata ieri senza decessi, oggi si tornano purtroppo a registrare vittime legate al Covid: sono 3 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti del giorno sono 366.

Le notizie migliori arrivano sul fronte ricoveri: sono ben 29 in meno, rispetto a giovedì, gli ospedalizzati. 289 adesso, di cui 30 in terapia intensiva (5 in meno, con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province in testa c’è Caltanissetta con 31 nuovi casi, segue Catania con 26 e Palermo con 25. Poi 23 ad Agrigento, 19 a Messina, 18 a Siracusa, 15 a Trapani, 12 a Ragusa ed un solo nuovo contagiato ad Enna.

In Italia:

In lieve calo il numero giornaliero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 1.147 i nuovi positivi di oggi (ieri 1.325). Stabile, invece, il numero di vittime in un giorno: 35 nelle ultime 24 ore (37 ieri).