Covid-19 – Ancora in calo i contagi a Milazzo: restano solo 8 attuali positivi

Milazzo si avvicina sempre più ad essere città Covid-free grazie anche alle tante vaccinazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane (almeno 8000 cittadini hanno fatto la prima dose).

Il dato dei positivi segna appena 8 persone ancora affette dal virus, molti dei quali sono asintomatici.

Domani, ultimo week-end in zona gialla, annunciati controlli delle forze dell’ordine soprattutto nei confronti dei giovani per far indossare le mascherine quando si è in gruppo e rispettare gli orari previsti per il rientro a casa.