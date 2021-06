Covid-19 – In Sicilia oggi 228 nuovi casi, ma solo 2 nel messinese. Nessuna vittima in 24 ore

In aumento, rispetto a ieri, il numero dei casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 228 i nuovi contagi del 17 giugno, a fronte di 5.276 tamponi molecolari processati (ieri, con oltre mille tamponi in più, erano stati riscontrati 60 casi in meno).

La Sicilia rimane anche oggi al secondo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro la Lombardia (che ne conta 232). Il tasso di positività torna a salire, passando dal 2,6% al 4,3%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende all’1,7%.

Per fortuna oggi nell’isola non si registra nessun decesso legato al Covid-19 (ieri le vittime erano state 8), mentre i guariti del giorno sono 330.

Sono 10 in meno, rispetto a mercoledì, i ricoverati in ospedale: 318 adesso, di cui 35 in terapia intensiva (1 in meno, con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province in testa c’è Catania con 76 nuovi casi. Segue Palermo con 39, poi 28 ad Agrigento, 24 a Ragusa, 22 ad Enna, 21 a Caltanissetta, 11 a Trapani, 5 a Siracusa, e 2, infine, a Messina.

In Italia:

Stabile il numero giornaliero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 1.325 i nuovi positivi di oggi (ieri 1.400). In calo, invece, le vittime in un giorno: 37 nelle ultime 24 ore (52 ieri).