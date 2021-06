Capo d’Orlando – Sviluppo sostenibile, Giulia Giuffrè premiata dall’ONU

Il Global Compact dell’Onu ha assegnato un importante riconoscimento all’imprenditrice di Capo d’Orlando Giulia Giuffrè, Board Member e Ambasciatrice della Sostenibilità Irritec S.p.A., conferendole il titolo di SDG Pioneer 2021 per la gestione sostenibile dell’acqua.

Un riconoscimento a livello globale, che segue la nomina italiana a SDG Pioneer 2020, assegnatale lo scorso dicembre.

La premiazione è avvenuta in occasione dell’UN Global Compact Leaders Summit 2021, cui ha preso parte anche Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che in una nota diffusa dal Ministero ha espresso “grande gioia e apprezzamento” per l’imprenditrice italiana Giulia Giuffrè, insignita dal Global Compact dell’ONU con il titolo mondiale di Pioniere degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030, gli SDG (di cui si allega la nota integrale).

“Il business ha un ruolo cruciale da svolgere nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in un momento in cui il progresso è stato frenato dalla pandemia di Covid-19. Questi dieci eccezionali professionisti mostrano esattamente cosa può essere fatto dal settore privato per «fare la differenza», in favore non solo gli interessi dei propri azionisti ma – più in generale – di quelli della società intera. Mi auguro che i nostri dieci SDG Pioneers 2021 ispireranno altri business leader nell’unire imprese per un mondo migliore”, ha dichiarato Sanda Ojiambo, CEO e Direttore Esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite.

“Prima di tutto, desidero ringraziare il Global Compact delle Nazioni Unite per questo importante riconoscimento. Sono davvero orgogliosa di poter rappresentare Irritec, l’Italia e tutte le aziende che, come noi, si impegnano attivamente per il raggiungimento degli SDGs, supportando l’intera filiera nell’applicazione di un modello di sviluppo sostenibile” – ha commentato Giulia Giuffrè, Board Member e Sustainability Ambassador Irritec S.p.A. -.

“Lavoriamo a fianco degli agricoltori di tutto il mondo per diffondere la cultura dell’efficienza idrica, promuovendo l’utilizzo di sistemi efficienti, come l’irrigazione a goccia. L’acqua è una risorsa fondamentale non solo per le nostre vite, ma anche per l’intero ecosistema. Crediamo, infatti, che solo insieme, promuovendo un percorso di sviluppo sostenibile, si possa fare la differenza e consegnare alle nuove generazioni un futuro migliore”.