Sant’Agata Militello – La Guardia Costiera va a scuola, concluso il progetto con l’’ITIS Torricelli

Anche quest’anno, nonostante la pandemia di Covid-19 abbia costretto la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, il proficuo dialogo iniziatolo scorso anno tra la Guardia Costiera e le Istituzioni del territorio è proseguito senza sosta al fine di garantire l’erogazione dei pubblici servizi alla locale collettività.

In concomitanza del termine delle lezioni scolastiche si è concluso il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO) avviato in sinergia tra l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello ed il locale “I.T.I.S. Evangelista Torricelli”in favore di complessivi 17 studenti dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”.

Nonostante le restrizioni imposte, la reciproca volontà della Guardia Costiera e dell’istituto scolasticoha permesso dicondurre a termine il percorso di formazione, adottando gli ormai consueti metodi alternativi, ed ha confermato l’entusiasmo registrato lo scorso anno da parte di tutti gli studenti.

Gli studenti hanno potuto così seguire, per complessive 20 ore, il percorso di formazione a distanza incentrato sull’approfondimento delle tematiche legate agli usi civili e produttivi di mare ed ai compiti d’istituto della Guardia Costiera condotti sul territorio, con particolare riferimento allo sviluppo della realtà portuale di Sant’Agata Militello.

L’esperienza formativa è stata impreziosita ulteriormente grazie allo svolgimento di “tour virtuali” a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, all’interazione con il Marina Porto Turistico di Capo d’Orlando ed all’incontro con alcuni ex studenti dello stesso istituto scolastico, oggi in servizio come militari in ferma prefissata presso la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello.

Particolare attenzione e grande entusiasmo sono stati rivolti alle tematiche ambientali ed all’importanza che l’educazione delle nuove generazioni al rispetto dell’ambiente unite alle energie ed agli sforzi che lo Stato mette in campo attraverso la Forza Armata e la Guardia Costiera.

Al termine di un esame finale, positivamente superato da tutti i discenti, è stata rilasciata un’attestazione dell’avvenuta acquisizione delle nuove competenze, utile per l’accumulo di crediti formativi per il proprio percorso curriculare.

Si ringraziano il Dirigente dell’Istituto scolastico, Dott. Fabio Guarna ed i Tutor intervenuti che hanno mostrato sin da subito l’intenzione di proporre nuovamente l’ipotesi di collaborazione formativa per il prossimo anno scolastico, nella speranza e con l’augurio di poterlo vivere in presenza, liberi da eventuali limitazioni legate all’attuale contesto di emergenza sanitaria.