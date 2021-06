Covid-19 – In Sicilia oggi 168 nuovi casi, di cui 13 nel messinese. L’isola scivola al secondo posto

È in calo il numero di contagi del giorno in Sicilia: 168 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.355 tamponi molecolari processati (ieri, con cento tamponi in meno, erano stati scovati 200 nuovi positivi).

La Sicilia scivola così al secondo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro la Lombardia. Il tasso di positività scende così al 2,6%, in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto a martedì, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende all’1,2%.

Si registrano purtroppo ancora 8 vittime legate al Covid-19 (lo stesso numero di ieri), mentre buone notizie arrivano sul fronte guariti: 524 le persone che oggi hanno sconfitto la malattia.

In calo di 15 unità il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 328 adesso, di cui 36 in terapia intensiva (2 in più di ieri, con 3 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province in testa c’è Palermo con 36 nuovi casi, poi 30 a Catania, 26 a Caltanissetta, 20 a Siracusa, 19 ad Enna, 16 a Ragusa, 13 a Messina, 8 ad Agrigento e nessun nuovo contagiato a Trapani.

In Italia:

Lieve aumento nel numero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 1.400 i nuovi positivi di oggi (ieri 1.255). In calo, invece, le vittime in un giorno: 52 nelle ultime 24 ore (63 ieri).