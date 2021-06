Un guasto alla condotta idrica principale, nella zona di Contrada Bruca, ha recato diversi disagi ai cittadini di Capo d’Orlando. In molte zone della città manca infatti l’acqua corrente.

In particolare, i problemi interessano la via Consolare Antica nel tratto compreso tra contrada Malvicino e l’ex hotel Amato, e una parte della via Trazzera Marina.

Attualmente è in atto un intervento urgente di riparazione. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio.