Capo d’Orlando – Al via gli esami di maturità al Liceo Piccolo – VIDEO

Sono iniziati questa mattina in tutta Italia gli esami di maturità per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Si tratta di un maxi colloquio orale, dato che gli scritti sono stati temporaneamente sospesi.

ll credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode

Esami finalmente in presenza, dopo l’ultimo anno e mezzo a intermittenza, che ha visto alunni e corpo docenti impegnati soprattutto in Didattica a Distanza.

Ci siamo recati al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando per raccogliere le prime impressioni dei ragazzi, felici finalmente di terminare il percorso scolastico e dei docenti, sempre pronti ad assistere gli alunni in questo momento così importante della loro vita.