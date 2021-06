Covid-19 in Sicilia: 200 nuovi casi in 24 ore, scendono i ricoverati; 8 le vittime del giorno

La Sicilia resta prima tra le regioni per numero di nuovi casi di coronavirus, con un lieve aumento di nuovi contagi, che oggi sono 200, mentre ieri erano stati 163.

Sono 6.259 i test molecolari processati nelle ultime 24 ore, che portano il tasso di positività al 3,2%, in netto calo rispetto a ieri, quando era al 5,6%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso passa dall’1,6% al 1,3%.

Si registrano purtroppo ancora 8 vittime legate al Covid-19, mentre buone notizie arrivano dai guariti del giorno che sono 456, quasi il doppio rispetto al giorno precedente.

Lieve calo nel numero complessivo dei ricoverati in ospedale, oggi sono 343, 15 in meno rispetto a ieri, di cui 34 in terapia intensiva, con 4 ingressi del giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagiati nelle singole province oggi in testa c’è Catania a quota 80, poi 28 ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 20 a Palermo, 15 a Trapani, 11 a Siracusa, 11 a Enna, 10 a Ragusa e soltanto 1 a Messina.

Sono 1.255 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 63 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 36. Tasso di positività nel Paese allo 0,6%