Tir si ribalta sulla A/18 in direzione Messina e blocca le due corsie. Code e rallentamenti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6 sulla A/18, in direzione Messina. Nei pressi dello svincolo di Giarre, un Tir si è completamente ribaltato, per cause ancora da definire.

Il grosso camion ha completamente bloccato entrambi i sensi di marcia, non permettendo alle auto di oltrepassarlo e proseguire verso la città dello Stretto. Fortunatamente l’uomo alla guida del Tir non ha riportato serie conseguenze.

Sul posto i sanitari del 11, i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e agenti della polizia stradale, che stanno cercando di deviare il traffico. Al momento uscita obbligatoria ad Acireale per chi deve proseguire verso Messina.