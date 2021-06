La Giornata mondiale del donatore di sangue: parla Marco Rocca, neo presidente provinciale Avis

Istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2004, oggi si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, con il duplice scopo di celebrare la generosità dei donatori, che grazie al loro contributo aiutano ogni giorno a salvare vite umane, ma anche di sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema delle donazioni di sangue.

Donazioni che non sono mai sufficienti, soprattutto in vista della stagione estiva: ed oggi è arrivato anche il ringraziamento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, per l’impegno con cui, ogni giorno, le donne, gli uomini e soprattutto i giovani donatori, trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà.

Nell’assemblea dei volontari, che si è svolta ieri a Falcone, il vicepresidente vicario dell’Avis Comunale di Capo d’Orlando Marco Rocca è stato eletto alla guida dell’Avis Provinciale di Messina.