Torrenova – Il comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Salva ciclisti”

Anche il comune di Torrenova aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione “Salva ciclisti”, promossa dall’ACCPI (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani), unitamente all’associazione “Io rispetto il ciclista”, che ha tra i suoi fondatori l’ex professionista nonché campione del mondo Maurizio Fondriest.

La campagna ha come finalità la tutela dei ciclisti, la diffusione di una cultura sportiva, la valorizzazione del territorio e la promozione di una mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi anche il comune di Capo d’Orlando aveva aderito alla campagna.

L’iniziativa prevede l’installazione dei suddetti cartelli recanti la scritta “Attenzione, strada frequentata da ciclisti” indicando di mantenere una distanza laterale di sicurezza di 1,5 mt.

Il progetto è stato rilanciato sul territorio dal messinese Demetrio Falcone, fresco referente del gruppo “Nebrodi in Azione”. Il giovane esponente è riuscito a coniugare la passione per lo sport e per la politica avviando un proficuo dialogo con le varie amministrazioni, al fine di coinvolgere il maggior numero di comuni del comprensorio Nebroideo e non solo.

“Invitiamo pertanto tutti i comuni – afferma il referente del gruppo territoriale – ad aderire all’iniziativa installando i cartelli. Il progetto ha lo scopo di tutelare gli utenti deboli della strada e al contempo esortare automobilisti e ciclisti al rispetto del codice della strada”.