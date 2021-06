Covid – 263 i casi in Sicilia. L’isola resta prima tra le regioni, 3 le vittime. In calo i ricoveri

Nonostante il calo registrato (10 in meno di ieri i casi di Covid oggi in Sicilia), l’isola resta al primo posto, tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi giornalieri. Lo riporta il bollettino giornaliero redatto dal Ministero della Salute.

Sono infatti 263 i nuovi contagi di sabato 12 giugno nell’isola, a fronte di 4.503 tamponi molecolari processati (circa 800 in meno di ieri).

Si alza lievemente il tasso di positività, ora al 5,8%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici (di cui la Sicilia non ha mai conteggiato i positivi), il tasso scende invece all’1,8%.

3 le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 5), mentre il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 6.698, in calo di 166 unità, con 426 guariti del giorno.

Ancora in calo il numero dei ricoveri ospedalieri: sono 369 in totale (6 in meno rispetto a venerdì), di cui 43 in terapia intensiva (5 in più di ieri, con 6 nuovi ingressi del giorno).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 62 a Palermo, 52 ad Agrigento, 41 a Catania, 30 a Enna, 28 a Caltanissetta, 26 a Siracusa, 10 a Messina, 7 a Ragusa, 7 a Trapani.