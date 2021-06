Basket, Serie B – Domani al via la finale promozione tra Agrigento e Chiusi – VIDEO

Domani alle 18:00 prenderà il via, con Gara 1, la serie della finale playoff tra la Umana San Giobbe Chiusi dell’ex Orlandina Nicola Mei e la Moncada Agrigento.

Il PalaPania di Chiusi, che ospiterà gara 1 e gara 2 ed eventuale gara 5, è un impianto nuovo anche per la formazione toscana: il PalaCoopersport, casa della San Giobbe per tutta la stagione regolare e la fase playoff, diventerà tra poco un hub vaccinale, mentre il nuovo PalaPania sarà inaugurato domattina.

Ma mentre alla squadra guidata da coach Giovanni Battista Bassi sono bastate 3 gare per chiudere la faccenda San Miniato in semifinale, Agrigento ha dovuto lottare con le unghie e con i denti, facendo a meno di Andrea Saccaggi, per chiudere la serie in gara 5, finalmente davanti al pubblico amico del PalaMoncada.

Un obiettivo prestigioso e non scontato, quello della finale playoff, inseguito e finalmente raggiunto, che ha un sapore speciale per coach Michele Catalani.