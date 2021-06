Barcellona P.G – Città che legge, al via il progetto “A spasso con i libri”

Prenderà il via sabato 19 giugno 2021 un fitto calendario di eventi organizzati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nell’ambito del progetto “A spasso con i libri”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il bando “Città che Legge 2019”.

Nove associazioni si alterneranno in diverse location cittadine con iniziative gratuite rivolte a bambini e bambine, ragazzi e ragazzi e anche agli adulti.

Le iniziative proposte avranno tutte come focus la promozione alla lettura: dai reading teatrali curati dal Circolo delle lucertole, alle presentazioni di libri a tema agroalimentare promosse dalla condotta Slow Food Peloritani Tirrenici; dai laboratori alla scoperta dell’archeologia e del mondo antico ideati da Dracma Circulating Culture alle serate culturali e itineranti organizzati dalla Genius Loci; dai laboratori a tema artistico condotti dalla Galleria Progetto Città alle performance di lettura e movimento proposti da Mutamenti Liberi e ancora, incontri con autori e autrici di fumetti con Fumettomania, gruppi di lettura, tavole rotonde e reading a cura di Ossidi di Ferro e, infine, laboratori esperenziali e di osservazione della natura con O2 Italia.

Trentasei eventi adatti a tutti i “gusti” e tutte le età che animeranno fino ad ottobre la città. La Biblioteca Nannino di Giovanni, la Biblioteca Oasi – sezione Ragazzi e la Biblioteca Arcob@leno dell’Istituto Comprensivo Foscolo saranno i luoghi nevralgici in cui si realizzeranno le iniziative, ma moltissimi incontri si svolgeranno per le vie, nelle piazze e in altri contesti.

A coordinare il tutto Mariella Chiaramonte, responsabile della Biblioteca Oasi, Antonia Teatino, dell’Associazione O2 Italia ed Elisa Calabrò, dell’Associazione Ossidi di Ferro.

Il primo evento sarà curato da Genius Loci che, sabato 19 giugno alle ore 18.30, nel cortile della Biblioteca Nannino di Giovanni celebrerà Gesualdo Bufalino, dopo i saluti di Rosita Dell’Aglio e un’introduzione di Marcello Crinò, Antonio Alizzi dialogherà con Giovanni Iemulo della Fondazione Bufalino. Tiziana Presti leggerà alcuni brani scelti dall’opera dell’autore siciliano di cui si è celebrato a novembre 2020 il centenario.

Che la lettura come atto collettivo crei momenti di condivisione, diventando strumento di crescita e valorizzazione di contesti urbani depauperati e favorendo l’inclusione di soggetti socialmente ai margini: questa è la missione che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, facendo rete con un’amplissima varietà di associazioni, enti e singoli cittadini, intende compiere con il progetto “A spasso con i libri”.

Per conoscere il dettaglio degli eventi e avere informazioni per la partecipazione si può consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/aspassoconilibri, oppure inviare una mail all’indirizzoaspassoconilibri@gmail.com