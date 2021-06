Gioiosa Marea come Terme Vigliatore, tante discussioni, tanti confronti, ma nessun nome ancora ufficiale, i nomi invece ci sono, dati ancora ufficiosi, in alcuni casi indiscrezioni. Evidentemente le forze politiche ritengono possano prendersi altro tempo, prima di dire candidati e programmi per la amministrative di ottobre. Forse sarà anche colpa del Covid, ma sono davvero pochi quelli – tra candidati e gruppi – che al momento vogliono essere della partita.