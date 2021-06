Sant’Agata Militello – Ambulatorio psicologico post Covid, venerdì la presentazione

Sarà presentato venerdì 11 giugno, a partire dalle 10:30, in una conferenza stampa che si terrà presso il castello Gallego di Sant’Agata Militello, il nuovo sportello attivato dal servizio di psicologia dell’Asp 5 Messina, in collaborazione con l’Ufficio commissariale straordinario Covid-19 di Messina ed il comune santagatese, per garantire assistenza psicologica Covid, post-Covid e long-Covid.

L’iniziativa di sostegno, ad accesso assolutamente gratuito, è rivolta ai giovani ed alle famiglie che si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle conseguenze della lunga pandemia Covid e vedrà a disposizione presso l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile di Sant’Agata Militello, una equipe di psicologi e psicoterapeuti dell’Asp, composta dalla dottoressa Valentina Foti, dalla dottoressa Giusy Scolaro e dal dottor Paolo Sidoti Olivo.

Coordinatori del progetto, la dottoressa Lucia Lo Giudice, responsabile U.O.C. di Psicologia dell’Asp di Messina, il dottor Corrado Liotta, responsabile U.O.S. di Neuropsichiatria infantile di Sant’Agata Militello e la dottoressa Chiara Schirò, coordinatrice Asp scuole.

È possibile contattare gli specialisti, in maniera del tutto riservata, al numero 0941/720385, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 17, o tramite email all’indirizzo ambulatori.covid@comune.santagatadimilitello.me.it