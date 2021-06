Sant’Agata di Militello – La minoranza presenta un emendamento contro il project financing del cimitero

I quattro consiglieri di opposizione del Comune di Sant’Agata Militello tornano ad occuparsi del project financing del cimitero santagatese.

Giuseppe Puleo, Antonio Vitale, Monica Brancatelli e Nunziatina Starvaggi chiedeno al sindaco Bruno Mancuso di emendare la proposta relativa all’approvazione del Programma Triennale OO.PP., con l’eliminazione della finanza di progetto di privatizzazione del cimitero

comunale ed il suo ampliamento lato Nord.

Di seguito l’interrogazione completa:

“Vista la delibera di Giunta n. 42 del 21/05/2021 avente ad oggetto “Adozione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2021 – 2023 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021”

Premesso

Che l’amministrazione ha inserito nel programma triennale OO.PP la privatizzazione del Cimitero “PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E GESTIONE DEL LATO OVEST DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO PER IL SUCCESSIVO AMPLIAMENTO LATO NORD”

CONSIDERATO

Che finanza di progetto di privatizzazione del Cimitero inserito del Programma Triennale Opere Pubbliche 2021 – 2023 si pone contro l’interesse della Città e dei cittadini, per una serie di ragioni già posti in evidenza dai consiglieri di minoranza in precedenti atti ispettivi.;

Che infatti, si ribadisce a titolo esemplificativo e non esaustivo, la privatizzazione del cimitero risulta fortemente anti economica per i cittadini in quanto i prezzi dei loculi sono nettamente maggiori rispetto all’attuale gestione Comunale;

Che il project finanancing come strutturato nella proposta è contrario agli interessi del comune non solo perché costituisce un vero e proprio monopolio di tutti servizi cimiteriali per un lungo lasso di tempo (24 anni), con possibilità per la concessionaria di effettuare aumento di prezzi dei loculi e dei servizi ma anche perché gli impegni che assumerà il comune concedente con la sottoscrizione della convenzioni, risultano essere troppo onerosi ed impegnativi e potrebbero far sorgere la necessità di promuovere e/o resistere ad azioni e contenziosi, che un comune in piano di riequilibrio non può permettersi;

Che l’iter della proposta sembrerebbe anche viziato, non pare sia regolare l’atto d’indirizzo del Sindaco del 16/06/2020, che di fatto si è sostituito al RUP, dando l’input ad un atto gestionale di natura strettamente tecnica;

Che la scelta di una tale Finanza di progetta è stata fortemente contestata dalle forze politiche e dai cittadini che hanno sottoscritto una Petizione (oltre un migliaio di firme) contro questa inspiegabile decisione;

Tutto ciò premesso e considerato

Propongono

Di emendare la proposta relativa all’approvazione del Programma Triennale OO.PP. con l’eliminazione della finanza di progetto di privatizzazione del Civico Cimitero PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E GESTIONE DEL LATO OVEST DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO PER IL SUCCESSIVO AMPLIAMENTO LATO NORD”

Sant’Agata Militello 09/.06.2021

I Consiglieri Comunali

Giuseppe Puleo

F.to Antonio Vitale

F.to Monica Brancatelli

F.to Nunziatina Starvaggi”