Gal Nebrodi Plus – Incontro per il supporto alla diversificazione dell’attività agricola

Si terrà lunedì 14 giugno alle 17.00 a Patti presso la sede del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi (Via XX Settembre 110) e on line tramite diretta sulla pagina Facebook del Gal Nebrodi Plus e piattaforma GoToMeeting al link https://www.gotomeet.me/galnebrodiplus-webinar/bando-operazione-64a un incontro di animazione territoriale organizzato dal GAL Nebrodi Plus per fornire approfondimenti tecnici sul Bando Operazione 6.4a/Azione 1.1. del Piano di Azione Locale, che attiva risorse pari a 1.100.000 euro per il rafforzamento dell’offerta turistica attraverso strutture di accoglienza e servizi innovativi e finanzia interventi di agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole e investimenti nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il 28 giugno 2021; il bando si rivolge a imprenditori agricoli singoli e associati e coadiuvanti familiari aventi sede nei 42 comuni del GAL Nebrodi Plus e finanzia iniziative progettuali di importo non superiore a 120.000 euro con un’aliquota di cofinanziamento pari al 75%.

L’incontro pubblico organizzato dal GAL Nebrodi Plus col patrocinio dell’Ordine degli Architetti-Pianificatori-Conservatori e Paesaggisti della Provincia di Messina, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Messina e la piena collaborazione del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, vedrà la partecipazione di dirigenti del Dipartimento Agricoltura e dell’Ispettorato Agricoltura di

Messina, dei presidenti degli Ordini e del Consorzio che ospita l’evento, del Coordinatore di Piano e dei tecnici del GAL che illustreranno la misura a bando e forniranno ogni chiarimento.

Coordina e conclude il Presidente del Gal, Francesco Calanna, che ribadisce l’impegno del Gal e di tutto il personale dell’Ufficio di Piano affinché si possano attivare nel più breve tempo possibile le risorse disponibili a sostegno di una auspicata ripresa in questo momento di lenta fuoriuscita dalla crisi pandemica.

Il bando e tutti i dettagli utili per la partecipazione sono disponibili sui siti www.psrsicilia.it e www.galnebrodiplus.eu