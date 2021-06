Capo d’Orlando – Servizio di raccolta sospeso anche per la giornata di giovedì. Ingrillì: “Chiederò incontro al Prefetto”

Proseguirà anche nella giornata di domani, giovedì 10 giugno, la protesta degli operai della nettezza urbana a Capo d’Orlando.

Non si è riuscito a trovare l’accordo tra il comune, la ditta incaricata e gli operai, con questi ultimi che lamentano il mancato pagamento di tre mensilità. Il sindaco Franco Ingrillì, ai nostri microfoni, ha dichiarato che se non si dovesse sbloccare l’empasse entro domani, chiederà un incontro in Prefettura per scongiurare l’emergenza sanitaria.

Dunque domattina non sarà effettuato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, con il calendario che prevedeva la raccolta di carta e cartone.

Il CCR di Pissi, ci comunica telefonicamente l’Assessore Fabio Colombo, sarà aperto dalle 7.00 alle 13.00 e si potranno conferire tutti i rifiuti differenziati.