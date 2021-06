Oliveri: esordio al professionismo per il pugile falconese Carmelo Calabrò

Dopo i silenzi forzati a causa del Covid, la Pugilistica Saporito ritorna alla grande con l’esordio al professionismo del pugile falconese Carmelo Calabrò. Già quattro volta campione italiano, il giovane pugile, sotto la guida del maestro Tindaro Saporito, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel panorama pugilistico nazionale. Dopo i precedenti straordinari successi, ora può fare un salto importante per la sua carriera. L’evento sarà a Oliveri il 26 giugno.