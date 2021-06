Barcellona Pozzo di Gotto: continuano gli sversamenti di acqua in via La Marmora

La via La Marmora di Barcellona Pozzo di Gotto resta prigioniera degli sversamenti di acqua. Mentre il prezioso liquido si riversa puntualmente sui marciapiede e nella strada – è questa al momento la situazione, i residenti non sanno più a che santo votarsi.

L’ultimo sversamento era stato una settimana fa, a riprese nei mesi scorsi e anche all’inizio dell’anno. Le “fontane” di via La Marmora hanno cominciato a sgorgare dal 2018; saranno stati oltre quindici gli interventi eseguiti da tecnici ed operai di palazzo Longano, per venire a capo della situazione. Purtroppo tutto in risolve in via provvisoria, perchè puntualmente, a distanza di tempo, l’acqua fuoriesce in strada nella parte alta o nella parte bassa.

Di questo problema si è discusso spesso a Palazzo Longano, sia all’ufficio tecnico, come anche nel corso della precedente amministrazione e sui banchi del consiglio comunale. A breve sarà presentata una nuova interrogazione da parte del consigliere Antonio Mamì.