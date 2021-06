Patti: saranno sei i candidati a sindaco?

Al momento sono cinque i candidati a sindaco di Patti, ma il numero potrebbe ampliarsi, salvo gli schieramenti e i gruppi che ancora non hanno individuato un loro candidato, decidano di schierarsi con uno di quelli che è già della partita.

Questi al momento i nomi in discussione: Giuseppe Raneri, Anna Sidoti, Enzo Natoli e Fabrizio Trifilò. L’ultimo nome, quello di Gianluca Bonsignore, è stato annunciato sabato e proposto da un vasto schieramento. Non si tratta comunque di una circostanza straordinaria, perchè Bonsignore, già consigliere e presidente del consiglio comunale, è stato annunciato da tempo come candidato a sindaco.

E se questi per ora sono i nomi, un buon numero di gruppi, pubblicamente o anche ufficiosamente, ha detto di voler essere della partita e sta alla finestra, in attesa di adottare le decisioni più funzionali ai programmi che si vogliono portare avanti. Mancano al momento le mosse dell’attuale amministrazione. Se vi siete accorti, nel corso di varie interviste al sindaco Mauro Aquino, alla domanda con chi si sarebbe alleato per le prossime amministrative, ha sempre preferito non sbilanciarsi. Ora siamo alla stretta finale.

A questo si aggiunge un altro schieramento trasversale che potrebbe sciogliere le riserve a breve. Dunque potenzialmente potrebbero aggiungersi due o forse un altro candidato. Unico dato certo: sarà un’estate rovente e non solo per il caldo.