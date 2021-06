Autovelox in azione a Capo Milazzo. Diverse le multe elevate agli automobilisti

Controlli e sanzioni della polizia locale a Capo Milazzo per mettere un freno a coloro che ritengono il tratto di strada che da contrada Paradiso va a piazza Sant’Antonio una sorta di pista automobilistica, sfrecciando a tutta velocità e mettendo al rischio l’incolumità dei passanti.

Nella giornata di domenica è stato posizionato l’autovelox che ha “fotografato” diversi automobilisti che hanno superato il limite di velocità in maniera tutt’altro che irrisoria. In un caso un giovane a bordo di un’auto di grossa cilindrata è stato “immortalato” a quasi 150 Km/orari.

“Una decina i verbali elevati per un servizio che – ha ribadito la comandante Giuseppa Puleo – proseguirà ormai in maniera costante non solo a Capo Milazzo, ma su tutto il territorio cittadino di competenza. L’obiettivo è porre fine a comportamenti di assoluta anarchia che si registrano anche nel centro urbano dove motociclisti senza scrupoli percorrono le strade senza rispettare non solo i limiti di velocità e di segnaletica (soprattutto in prossimità degli incroci) ma dando vita ad acrobazie che spesso sono causa di incidenti con ignari cittadini”.